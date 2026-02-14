أسعار الدولار تواصل ارتفاعها فوق 150 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 150600 عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار.