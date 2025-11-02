أسعار الدولار تهبط أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 140900 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصرافة والأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140400 دينار مقابل 100 دولار.