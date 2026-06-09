أسعار الدولار تهبط قليلاً أمام الدينار العراقي مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 154100 دينار عراقي.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.