أسعار الدولار تهبط في بغداد وتستقر بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، عصر الخميس، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقرارا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150050 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.