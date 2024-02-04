أسعار الدولار تنخفض "قليلا" في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد لتسجل 152300 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث كانت الاسعار أمس السبت 152500 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضا حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصرافة، إذ بلغ سعر البيع 151950 دينارا، وسعر الشراء 151850 دينارا مقابل كل 100 دولار