أسعار الدولار تنخفض في بورصة بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة المركزية والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149600 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 149900 دينار لكل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.