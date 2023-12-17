أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 154500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 155750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154150 ديناراً مقابل 100 دولار.