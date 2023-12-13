أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 155950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 156700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 156050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155950 ديناراً مقابل 100 دولار.