أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ بغداد- اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149,250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 150,400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 149,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 148,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 149,400 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149,200 دينار مقابل 100 دولار.