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أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-21T07:38:07+0000
أسعار الدولار تنخفض في بغداد وتستقر في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148350 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاحد 148450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 148600 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 148300 دينار لكل 100 دولار.

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