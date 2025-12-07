أسعار الدولار تنخفض في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجّلت أسواق العملة في العراق، صباح الأحد، تذبذباً جديداً في أسعار صرف الدولار، مع انخفاض في بغداد يقابله ارتفاع طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية بالعاصمة بغداد، لتسجّل 142700 دينار لكل 100 دولار، بعدما بلغت يوم أمس السبت 142800 دينار.

أما في محال الصيرفة المحلية ببغداد، فقد استقرت الأسعار عند مستوى 143750 ديناراً للبيع و141750 ديناراً للشراء لكل 100 دولار.

وفي المقابل، شهدت أسواق أربيل، ارتفاعاً طفيفاً في سعر الصرف، حيث بلغ 141900 دينار للبيع و141750 ديناراً للشراء لكل 100 دولار.