أسعار الدولار تنخفض في بغداد وترتفع بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، لتسجل 147900 دولار مقابل 100 دولار، فيما سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 148100 دينار مقبل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148200 دينار مقابل 100 دولار.