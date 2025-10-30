أسعار الدولار تنخفض في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف في أسواق بغداد، يوم الخميس، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 141000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 140800 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140700 مقابل 100 دولار.