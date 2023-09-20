أسعار الدولار تنخفض في بغداد واربيل

أسعار الدولار تنخفض في بغداد واربيل
2023-09-20T06:56:31+00:00

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن  سجلت يوم أمس الثلاثاء  157900 دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع  في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار، بينما بلغ الشراء 154500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 155800 دينار، والشراء 155700 دينار لكل 100 دولار.

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