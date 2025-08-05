أسعار الدولار تلامس 140 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن، أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الاثنين 139800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139850 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139750 مقابل 100 دولار.