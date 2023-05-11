أسعار الدولار تقفز وتقترب من 150 ألف دينار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 145500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا كبيرا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148150 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.