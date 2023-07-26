أسعار الدولار تقترب من 157 الفاً مع إغلاق السوق في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد و اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلا 156800 دولارا مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 154300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 15800 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156450 دينارا مقابل 100 دولار.