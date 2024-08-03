أسعار الدولار تفتتح بداية الأسبوع مرتفعة مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 149250 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149600 دينار مقابل 100 دولار.