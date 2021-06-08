أسعار الدولار تغلق على 150 ألف دينار في بغداد

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار الارتفاع مرة أخرى، يوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اغلقت مساء اليوم على 149925 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 150000 دينار عراقي لكل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح اليوم الثلاثاء 149500 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.