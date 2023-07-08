أسعار الدولار تغلق على إنخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم السبت، إلى أكثر من دولار واحد في اسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147550 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.