أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداول.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 152,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 153,450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، إذ بلغ سعر البيع 153,250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152,550 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152,500 دينار مقابل 100 دولار