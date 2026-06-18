أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد وأربيل مع نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، تراجعاً في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات بحلول عطلة نهاية الأسبوع في العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154,900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 155,100 دينار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 155,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154,500 دينار .

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 154,650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,600 دينار.