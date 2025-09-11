أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع اغلاق البورصة بنهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع الكفاح و الحارثية لتسجل 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 143250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142000 مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 142900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.