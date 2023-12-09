أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد ، ليوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157500 دينار مقابل 100 دولار ،فيما سجلت صباح هذا اليوم 157700 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 157300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 157150 دينارا مقابل 100.