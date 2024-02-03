أسعار الدولار تغلق على انخفاض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم السبت، في بغداد و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 152150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.