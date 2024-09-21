أسعار الدولار تغلق على انخفاض طفيف في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار بشكل طفيف في أسواق بغداد، يوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة ببداية الاسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149850 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148750 دينارا مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149700 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.