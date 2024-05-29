أسعار الدولار تغلق على استقرار ببغداد وارتفاع في أربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الأربعاء، بينما ارتفعت بشكل طفيف في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145000 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 144750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144650 ديناراً لكل 100 دولار.