أسعار الدولار تغلق على ارتفاع يلامس 150 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الاميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150050 دينارا مقابل 100 دولار.