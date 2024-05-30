أسعار الدولار تغلق على ارتفاع أمام الدينار العراقي بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الخميس ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145300 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث فقد بلغ سعر البيع 145000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.