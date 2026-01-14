أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، عند الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 148100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148350 ديناراً مقابل 100 دولار.