أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس ، مع اغلاق البورصة في نهاية هذا الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 142600 دينار مقابل 100 دولار. .

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.