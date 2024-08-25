أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الأحد، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل صباح هذا اليوم 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 149475 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149375 ديناراً مقابل 100 دولار.