أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد و اربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الاسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.