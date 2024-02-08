أسعار الدولار تغلق على ارتفاع طفيف في بغداد واربيل مع نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الخميس، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 152400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152050 ديناراً مقابل 100 دولار.