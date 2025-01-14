أسعار الدولار تغلق بلا تغيير في بغداد وتتراجع لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الدولار استقراراً في أسواق العاصمة العراقية بغداد، فيما سجلت انخفاضاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت عند إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد عند 151,000 دينار لكل 100 دولار، وهو السعر نفسه الذي سجلته صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بقيت مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 152,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، أشار المراسل إلى انخفاض أسعار الدولار، حيث بلغ سعر البيع 150,900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,800 دينار لكل 100 دولار.