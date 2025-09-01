أسعار الدولار تعود للهبوط في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بشكل طفيف، مع إغلاق البورصة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 142600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 مقابل 100 دولار.

اما في اربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142100 دينار مقابل 100 دولار.