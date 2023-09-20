أسعار الدولار تعود للارتفاع في بغداد واربيل مع إغلاق السوق

شفق نيوز/ عاودت أسعار الدولار للارتفاع مرة أُخرى اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها صباحاً في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156300 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت اسعار الدولار صباح هذا اليوم 155600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 155250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً ايضا حيث بلغ سعر البيع 156100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.