أسعار الدولار تعلق على استقرار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 140700 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقراراً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 140350 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140200 دينار مقابل 100 دولار.