أسعار الدولار تعاود الهبوط بأسواق بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143350 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 143500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141675 ديناراً مقابل 100 دولار.