أسعار الدولار تعاود النزول مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الاميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار إنخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146400 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الاثنين 146800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ايضاً، إذ بلغ سعر البيع 145950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145850 دينارا مقابل 100 دولار.