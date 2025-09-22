أسعار الدولار تعاود الانخفاض في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار امس الاحد 142150 ديناراً لكل 100 دولارا .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.