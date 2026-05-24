أسعار الدولار تعاود الانخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 153600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153050 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152900 دينار لكل 100 دولار.