أسعار الدولار تعاود الانخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت قي بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 156600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 156850 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 156400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156300 دينار مقابل 100 دولار.