أسعار الدولار تعاود الانخفاض في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 141400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى انخفاض أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 142250 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.