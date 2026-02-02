أسعار الدولار تعاود الانخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 149400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى انخفاض أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 148900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148700 دينار مقابل 100 دولار.