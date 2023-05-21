أسعار الدولار تعاود الارتفاع أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس السبت 144800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145700 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 145600 دينار مقابل 100 دولار.