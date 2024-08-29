أسعار الدولار تعاود الارتفاع في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 148850 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 149100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.