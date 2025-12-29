أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 143900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأحد 143200 دينار مقابل 100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أيضا أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 143500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143300 دينار مقابل 100 دولار.