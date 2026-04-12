أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153600 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 152900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152550 ديناراً مقابل 100.