أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الاحد 140950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.